Hivatalosan bejelentették a Call of Duty: Modern Warfare 2-t

A hetekig tartó agyhúzás után az Activision hivatalosan is lerántotta a leplet az új Call of Duty-játékról, aminek már a neve is megérdemel egy cinikus tapsot, hiszen tovább folytatják vele az ötlettelenséget.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Amint ugyanis kiderült, az idén érkező új játék a Call of Duty: Modern Warfare 2 címet kapja a keresztségben, és hiába volt már ilyen néven egy játékuk 2009-ben,Ha ez valóban így lesz, akkor végképp nem értjük, miért kell összezavarni a rajongókat a címadással, ugyanakkor még valami szuper dolog is kisülhet ebből a későbbiekben, de most még ez minden, amit tudunk a játékról, az alábbi teaser ugyanis nem valami bőbeszédű.