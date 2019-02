A korábbi találgatások után a Bandai Namco bejelentette, hogy valóban JoJo's Bizarre Adventures karakterekkel szeretnék majd bővíteni a Jump Force kínálatát, ezáltal Dio mellett Jotaro Kujo is biztosan helyet kapnak a nagy bunyóban.

















Dio érkezése egyébiránt igencsak meglepő, hiszen bár Jotaro neve feltételes módban már korábban is felbukkant, azonban a JoJo's Bizarre Adventures legnagyobb anti-hősének bekerüléséről még semmit sem hallottunk korábban.Most azonban már mindkettő hivatalos, sőt mi több, képeket is tudunk mutatni róluk, ami mellett örömhír, hogy a Jump Force megjelenése már itt van a kanyarban, várhatóanPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.