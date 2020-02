Hivatalos: Xbox Series X-re és PS5-re is megjelenik a Rainbow Six: Siege

Leroy Athanass, a Rainbow Six: Siege direktora a Windows Centralnak erősítette meg egy interjú formájában, hogy jönni fog újgenerációs konzolokra a taktikai FPS, azaz Xbox Series X-re és PS5-re.

Konkrét megjelenési dátumot nem mondott, de nem azért, mert annyira nem lenne még kilátásban, hanem sokkal inkább azért, mert ők, csak ugyebár ez a Sony-n és a Microsofton múlik, hogy mikor helyezik a boltok polcaira a masináikat.Ezenfelül az előző generációs konzolon lévő játékostáborral is lehet majd nyomni a szoftvert online, így nem lesz megosztva a közösség, hovatovább Athanass annak kapcsán is kifejtette vágyát, hogy szeretnék, ha cross-play is lenne, magyarán az Xboxosok és PlayStationösök együtt tudjanak majd játszani - de ez szintén a két gigacégen múlik.