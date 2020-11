Ha minden a tervek szerint alakul, akkor még a mai napon felkerül a boltok polcaira az Xbox Series S és az Xbox Series X, amihez a Microsoft ma bizonyára nagy dolgokkal készül, kezdésként például máris itt vannak az első hivatalos unboxing videók.

Bár mindkét konzolról elcsíphettünk már korábban ilyen kicsomagolós felvételeket, de a Microsoft most szerette volna professzionális keretek között is megmutatni mindkét masinát, ennek apropójából pedig saját embereikkel is kicsomagoltatták a két gépet.Ennek az eredményeit láthatjátok az alábbiakban,, hiszen néhány apróságtól eltekintve a dobozból előbukkanó masinákat és tartozékokat ugyanis korábban már sokszor és sok helyen láthattuk.

