Hivatalos: új Metro-, Saints Row- és Timesplitters-játék készül!

A Metro Exodusszal úgy fest, nem ért véget a sztori, ugyanis a THQ Nordic egy befektetői konferencián jelentette be , hogy a 4A Games következő projektje a Metro-franchise keretein belül fog megfoganni.

Ez még nem minden, ugyanis a kiadó továbbá arról is lerántotta a leplet, hogy a Volition már javában dolgozik a Saints Row-széria következő epizódján, sőt mi több,Utóbbi franchise-ról 2005-ben hallottunk utoljára, amikor is a Future Perfect alcímmel megspékelt epizód megjelent, azonban most végre valahára feltámad a széria, miután tavaly felvásárolta a brandet a THQ Nordic.Végül, de nem utolsó sorban, a hányattatott sorsú Dead Island 2-t most már egy új csapat, szám szerint a harmadik hegeszti, a Dambuster, akik a Homefront: Revolutiont is csinálták.