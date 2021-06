Hivatalos trailert és megjelenési dátumot kapott az Elden Ring

Két évnyi rádiócsend után a Bandai Namco végre valahára megtörte a teljes némaságot az Elden Ring körül, ugyanis a stúdió a Summer Game Fest 2021 keretein belül friss trailert adott ki a játékhoz.

Sőt mi több, nem akármilyen előzetest mutattak a népnek, hiszen számos gameplay snittel is találkozhatunk ebben a röpke két perces kedvcsinálóban. Azt hiszed, hogy nem lehet fokozni? Nos, a csapat megvillantotta az előzetes végén az Elden Ring megjelenési dátumát is, amelyAz első trailer megmutat egy kazal elemet a játékból, így például az Elden Ring világát, a karaktereket, a látványt, valamint magát a harcrendszert is, ami a klasszikus soulslike címek gameplay mechanikáit idézi.

Nézd nagyban ezt a videót!