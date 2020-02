Hivatalos: teljes rebootot kap az Anthem!

Általános iskolás történelemkönyvek részét fogja képezni az a mértékű bukás, amit a BioWare követett el az Anthem mel, viszont innen szép nyerni, tartja a mondás, és most minden lehetőségünk megvan a korrigálásra.

Talán még ti is emlékeztek, hogy anno a Kotaku bedobta az információt, hogy állítólagosan készül egy teljes revitalizáció a szóban forgó looter shooterhez, egy úgynevezett Anthem 2.0, ha úgy tetszik. Most Casey Hudson, a BioWare fejese egy blogposztban hivatalos keretek között kommunikálta végre a reboot létezését.Elmondta, hogy tisztában vannak a visszajelzésekkel, látják ők is, hogy többre van szükség, mint egy sima bővítmény vagy frissítés, és rengeteget kell még azon dolgozniuk, hogy a teljes potenciált kiaknázzák az Anthem ből.A szezonális eventek véget értek, mostantól pedig rá fognak feküdni arra, hogy átalakítsák a gameplay-t, valamint a fejlődési szisztémát is, hogy sokkal jelentőségteljesebb jutalmakat kapjanak a játékosok.