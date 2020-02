Hivatalos: Sonic Forces és Shadow of the Colossus a márciusi PS Plus-ban

Kora délután még egy pletykáról szólt a fáma, amiről hirtelenjében nem tudtuk, hogy mennyire érdemes komolyan venni, ám az ott állított PS Plus ingyen játékok valósnak bizonyultak - itt a hivatalos kínálat.

Ahogyan arra számítani lehetett a korábbi szivárgás alapján,, ahogyan az kiderült a Sony hivatalos megerősítéséből. A két alkotás március 3-ától lesznek letölthetőek ,és egészen április 6-áig tudjuk bezsákolni őket.Talán mondanunk sem kell, hogy mennyire ütős ez az ajánlat, és nem feltétlenül csak a Shadow of the Colossus miatt, hiszen akik nyitottabbak valami új iránt, azok számára a Sonic Forces is egy őrülten jó időtöltés lesz.