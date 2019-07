Egy ideje már hellyel-közzel kiszivárgott az Overwatch következő karakterének kiléte, ellenben Sigma kapcsán azért voltak kérdőjelek, hogy egészen biztosan nem-e a bolondját járatja a néppel a Blizzard.

Most megtörtént a hivatalos bejelentés is, az őrült tudós szerepében tetszelgő Sigma lesz a következő, aki csatlakozik a karaktergárdához, és, amit alább meg is leshettek.Hogy miféle képességekkel bír majd a karakter? Hivatalos részletek nincsenek, ellenben nagy valószínűséggel a gravitációval lesz képes valamit machinálni, valamint az sem tiszta egyelőre, hogy vajon mikor kerül be élesben a játékba.

