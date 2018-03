Hivatalos: Ríviai Geralt is feltűnik a SoulCalibur VI harcosai között

A Bandai Namco ma délután hivatalosan is bemutatta a SoulCalibur VI első vendégkarakterét, aki a korábbi pletykáknak megfelelően Rívia Geralt, a The Witcher-sorozat jól ismert vajákja lett.

Mindez elég egyértelmű választás volt a készítők részéről, akik már egy videót is összedobtak nekünk a Fehér Farkasról, aki nemcsak jól ismert kardjait, hanem további sajátosságait is alkalmazhatja majd a küzdelmek során, így például varázslatokat szórhat ellenfeleire és bájitalokkal turbózhatja magát.Geralt várhatóan már a SoulCalibur VI alapkiadásában is helyet kaphat PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt, ismerős megjelenése mellett pedig

