Hivatalos: Rainbow Six Extraction címen érkezik az eddig Rainbow Six Quarantine címen ismert játék

Egy évvel azután, hogy a világ nagy részét a COVID-19 miatt lesújtotta a karantén, a Ubisoft úgy látta helyesnek, ha a közelgő Rainbow Six Quarintine címet átkeresztelik, és most megvan a hivatalos elnevezés, ami nem más, mint a Rainbow Six Extraction

A Ubisoft már jelezte, hogy a következő Rainbox Six játékából többet fogunk látni az E3 2021-en, de most már tudjuk azt is, hogy mi lesz a címe. Egy új sajtóközleményben a kiadó megerősíti, hogy a játék teljes bemutatók kap június 12-én a Ubisoft Forward keretein belül, úgyhogy érdemes lesz nézni a show-t. Rainbow Six Extraction a Rainbow Six: Siege-ben megismert Outbreak módot hivatott fókuszba állítani, csak éppenséggel kibővített tartalommal, így kialakítva egy komplett önálló játékot belőle.