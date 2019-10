Hivatalos: PlayStation 5 lesz a neve az új konzolnak, 2020 végén érkezik

Ismételten eljött az ideje, hogy a Sony bedobjon egy méretesebb infóbombát a következő generációs konzoljával kapcsolatban, ugyanis a Wired magazinnak elárultak egy sor információt, ergo nem pletykákról, hanem hivatalos részletekről rántották le a leplet.

Kezdjük két markáns ténnyel: megerősítették,, hasonlóan az Xbox Scarletthez. A Wired-nek lehetősége nyílt kipróbálni a még végleges formáját el nem nyerő kontrollert is, ami állításuk alapján nagyban hasonlít a DualShock 4-hez, azonban van némi differencia.Főként a ravaszoknál érhető tetten a változás, ami állításuk szerint (most itt az L2 és R2 gombokról van szó) jóval érzékletesebb visszajelzést ad a játékosnak, mint a PS4 vezérlője. Ezt Mark Cerny a Sony-tól úgy írta le a gyakorlatban, hogyUSB-C-n keresztül tölt a kontroller, ráadásképp nagyobb aksi kapacitással is fog bírni. Az előbb vázolt visszajelzési metódus az analóg karoknál is tetten érhető lesz: egy mocsaras terepen érezni fogjuk az ujjunkkal, hogy jóval lassabban tudunk haladni, mint mondjuk sima terepen, míg mondjuk,, ahogyan mondjuk víz alatt is érezhető a víz nyomása.Kompatibilis lesz továbbá a 4K Blu-Ray lemezekkel az olvasó, de azoknak sem kell sajnálkoznia, akik digitálisan szeretnének játszani, hiszen szupergyors töltési időkön dolgozik a Sony. Ha esetleg mégis lemezesen kívánsz játszani, akkor a telepítés esetében lesz könnyebb dolgod, ugyanis. Csak az egyjátékos élményre vagy kíváncsi? Akkor telepítsd ezt a szegmenst, a többjátékos módot nem kötelező, és ugyanez visszafelé is igaz.Továbbá megerősítették, hogy a Gran Turismo Sport már játszható PS5-ön, így nagy valószínűséggel ott lesz a konzol nyitócímei között, no meg elhintették, hogy. Mivel bámulatos remake-eket köszönhetünk a srácoknak, így nem kizárt, hogy a már régóta rebesgetett Demon's Souls-ról van szó...A Wired teljes cikke ITT olvasható.