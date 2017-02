Hivatalos: ősszel jön a Destiny 2, az új Call of Duty pedig visszatér gyökereihez!

Napvilágot látott az Activision Blizzard legújabb üzleti jelentése, amiből kiderült többek között, hogy a cég minden rekordot megdöntött, ezáltal az anyagiak miatt nem kell aggódniuk, de a számok helyett ezúttal is izgalmasabbak voltak az előrejelzések.

A jelentésből ugyanis kiderült, hogy igazak voltak azok a pletykák, amelyek szerint még idén megjelenik a Destiny 2, amiről Eric Hirshberg, az Activision vezérigazgatója elmondta, hogy, méghozzá emlékezetes karakterek társaságában, és szeretnének a végeredménnyel egy kicsit a casual játékosok felé nyitni, ami elsőre nem hangzik túl jól, de azért várjuk ki a végét.Az üzleti jelentés rántotta le a leplet a soron következő Call of Duty-játékról is, amely szintén idén ősszel érkezik, és. A játékot már biztosan a Sledgehammer Games fejleszti, és Eric Hirshberg egyelőre annyit volt hajlandó megosztani róla, hogy sokkal tradicionálisabb ütközeteket garantál majd, de hogy a játék a korábbi pletykáknak megfelelően a történelembe is visszavezet-e minket, vagy a stúdió az Advanced Warfare-t folytatja, az még nem derült ki.Hogy a pénzügyi jelentés további fontosabb momentumait is kiemeljük, megtudtuk, hogy Call of Duty: Black Ops 3 rekord bevételt generált a Black Market mikrotranzakciókból, és miközben, ráadásként még a World of Warcraft előfizetőinek a száma is növekedett, noha pontos értékeket nem kaptunk ezzel kapcsolatban.