Hivatalos: novemberben jön a Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Minden korábbi pletyka igaznak bizonyult, az Electronic Arts tényleg arra adta a fejét, hogy újraturmixolja a 2010-es Need For Speed: Hot Pursuitot, ráadásul most novemberben már ki is fogják adni.

PC-re, PS4-re és Xbox One-ra fog megjelenni, egészen konkréten november 6-án a program, majd egy picivel később Switch-re is kiadják, nevezetesen november 13-án. Konzolokon 39,99 dollárba (12299 forint), PC-n azonban csak 29,99 dollárba (9199) forintba fog kerülni, ahogyan az kiderült az EA és a Criterion Games által., így ezekért nem kell majd külön fizetnünk, illetve cross-platform többjátékos móddal rajtol a dolog. Másfelől pedig a vizuális élmény is fel lesz tupírozva, de nézzétek meg ti is az alábbi trailert:

Nézd nagyban ezt a videót!