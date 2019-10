Hivatalos: novemberben érkezik a Red Dead Redemption 2 PC-re!

Igen, jól olvastad a címet, mi is hasonló döbbenettel állunk eme hirtelen jött bejelentés előtt, amit a Rockstar Games ezekben a percekben adott a világ tudtára, miszerint novemberben megjelenik PC-re a Red Dead Redemption 2

Amit tudni kell, az az, hogy, viszont a Steames variánsig egészen decemberig kell majd várni. Ezenkívül viszont megjelenik természetesen Rockstar Games Launcherre is, és ha itt történik meg az előrendelés október 9-éig, akkor mindenféle finomsággal megdobnak minket, ahogyan arról a hivatalos bejelentésben értekeztek.Továbbá Epic Games Launcheren is ott fog feszíteni a szoftver, a Humble Store-ban is, és még egy sor másik disztribúciós felületen is. No de itt nincs ám vége a meglepetéseknek: