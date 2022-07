Végre valahára megérkezett a dátum amit nem csak a God of War rajongók, de minden PS gamer is nagyon várt, a találgatásoknak és a pletykáknak most már vége, a God of War: Ragnarök 2022 november 9-én jelenik meg PlayStation 5 és PlayStation 4 konzolokra.

Kratos és Atreus története tehát a legutóbbi pletykákat igazolva még az ősszel folytatódik, és ahogy az borítékolható volt, most mismét megerősítést nyert, az előző PS generáció is kap a jóból.A PlayStation blogon történt bejelentéshez vadonatúj CG trailer is érkezett, íme: