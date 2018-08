Hivatalos: Nintendo Switch-re tart a Diablo III

Bár a Blizzard alig pár hónappal ezelőtt kategorikusan tagadta, és őszintén szólva mi sem láttunk rá túl sok esélyt, azonban a tegnapi szivárgások után már egészen biztosak voltunk abban, hogy Nintendo Switch-re is beroboghat majd a Diablo III

A hírt Reggie Fils-Aime, a Nintendo amerikai vezére, valamint Mike Morhaime, a Blizzard CEO-ja közösen jelentették be egy látványos és egyben humoros videó részeként, ami mellett megerősítést nyertek a korábban napvilágot látott részletek is.A játék tehát Diablo III : The Eternal Collection név alatt jelenik meg Switch-re még az idén,, illetve az eddig megjelent összes extra tartalmat felvonultatja.Sőt mi több, a Joy-Con és a Pro Controller támogatással érkező alkotás a 4 fős kooperatív élmények mellett még Zeldás extrákat is kap, ezáltal egy Ganondorf páncélcsomagot, egy Cucco petet és Echoes of the Mask szárnyakat.

Nézd nagyban ezt a videót!