Hivatalos: Nintendo Labóval kap VR headsetet a Switch!

A Nintendo bejelentette, hogy hamarosan sajátos formában hozzák el a virtuális valóság élményét a Switch konzolra, lévén a Labo termékcsalád részeként egy általunk megépíthető VR headsetet kapunk majd a masinához.

Sőt mi több, rögtön két csomagban is beszerezhetjük magunknak az eszközt, ezáltal érkezik a kisebb Starter Set, amihez csakjár majd, hogy rögtön átélhessük az élményt egy rakétavetővel a kezünkben.Ez a pakk 40 dollár lesz, de ha kétszer ennyit is kiadnánk, akkor 80 dollárért begyűjthetjük a csomagot négy további összerakható kartonjátékkal, melyek között találunk egy elefántot, egy kamerát, de még egy olyan eszközt is, amivel egy madár fenekébe dughatjuk a fejünket. A kérdéses csomagok érkezését áprilisban várhatjuk.