Hivatalos megjelenési dátumot kapott a nextgen Biomutant

A THQ Nordic sajtóközleményben jelentette be, hogy már nem kell sokat várniuk a Biomutant -re a PS5 és Xbox Series X/S tulajdonosoknak, ugyanis a játék az ősz elején, egészen pontosan szeptember 6-án érkezik a jelenlegi konzolgenerációkra.

Az új verzió nagyon gyors betöltési időket, natív 4K felbontást, HDR supportot és akár 60fps-t ígér, mindezt ingyen kínálja azoknak akik a mostani verzióval már rendelkeznek az előző generáció - tehát PS4, vagy Xbox One - valamelyikén, mégpedig a mentett állások áthozásával.PlayStation 5-ön a DualSense minden lehetősége ki lesz használva, és az alábbi grafikai beállítási lehetőségek állnak majd rendelkezésünkre:Quality: 30 fps @ 4k resolutionQuality Unleashed: 40+ fps, averaging 50-60 fps, up to 4k resolutionPerformance: 60 fps locked @ 1440pXbox Series S/X-en natív 4k felbontás lesz maximum 60 FPS-sel, az Xbox Series S 1440p felbontást kap, szintén maximum 60 FPS-sel. Ezeken a konzolokon az alábbi grafikai beállítási lehetőségek állnak majd rendelkezésünkre:Quality: 30 fps @ 4k resolution (1440p on Series S)Quality Unleashed: 40+ fps, avg. 50-60 fps, up to 4k resolution (1440p on Series S)Performance: 60 fps locked @ 1440p (1080p on Series S) Biomutant PS5 - Xbox Series X/S verziójához egyelőre magyar árat nem kaptunk,