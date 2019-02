Korábban csak félhivatalos formában hallottunk arról, hogy a The Walking Dead kalandjáték rengeteg megpróbáltatáson átesett utolsó szezonjának befejezése márciusban érkezhet, most azonban a Skybound Games munkatársai megerősítették a dolgot.

Ennek megfelelően már teljesen biztos, hogy a régóta várt negyedik és egyben utolsó rész, ami végérvényesen lezárja Clementine történetét, napra pontosan március 26-án roboghat majd be közénk, aki pedig szeretne dobozos változatot belőle, annak is hoztak jó híreket a készítők. The Walking Dead: The Final Season ugyanis, a lemezre ráégetve az utolsó évad mind a négy epizódját.