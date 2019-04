A korábbi tease-elés után sejtettük, hogy nincs már túl messze a Yakuza Kiwami 2 PC-s bejelentése, arra azonban nem számítottunk, hogy ilyen hamar fogják leleplezni, ráadásul még premierdátumunk is van.

A Yakuza második részének újradolgozása május 9-én robog be a Steam felhozatalába,. Ezenfelül egy sor újdonság is került az újrakeverésbe, például a Yakuza 0 Cabaret Club minijátéka.Sőt, a Yakuza 6 klánrendszerét is átemelték, de természetesen van egy beharangozásul szolgáló kedvcsinálónk, ami mindezt a gyakorlatban is megmutatja, néhány remek snitt keretein belül.

Nézd nagyban ezt a videót!