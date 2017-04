Hivatalos: közel 3 milliónál jár a Nintendo Switch!

A Nintendo kiadta aktuális pénzügyi jelentését, amit árgus szemekkel figyelve várt a szakma, hiszen kiderült végre hivatalosan is, hogy igazak voltak-e a nagy sikerről szóló hírek és a milliós eladási számok.

Mindenki megnyugodhat, az elemzők nem hazudtak korábban, méghozzá olyannyira nem, hogy a jelentés szerint március 31-ig bezárólag, tehát, és mivel a konzolt mindmáig nagyon nehéz megtalálni és megvásárolni sok helyen, ezért mérget vehetünk arra, hogy ennek egy jelentős része garantáltan el is fogyott már, pláne hogy közel egy hónapos értékről beszélünk.Ezzel minden korábbi becslést túlszárnyalt a Nintendo, még a saját várakozásaikat is, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy módosítottak terveiken, ezáltal, ami azt jelentené, hogy jövő ilyenkor a Switch eladásai meghaladhatnák a Wii U teljes életciklusa során rögzített 13,56 milliós példányszámot.Érdekesség, hogy, amely egykoron 3,2 millióval indított az első hónapban, mindemellett pedig nemcsak a hardverek, a szoftverek terén is erős a masina, hiszen már most 5,46 millió került a boltokba az egyes játékokból, a legjobban fogyót cím pedig nyilván az új Zelda a maga 2,76 milliójával.