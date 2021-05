Hivatalos: készül az új TimeSplitters-játék, ráadásul az eredeti fejlesztőkkel!

Nem hittük volna, hogy ez valaha megtörténik, azonban nem csalás, nem ámítás, a Deep Silver megerősítette, hogy egy vadonatúj TimeSplitters játék készülődik, és az elkövetkezendő hónapokban kezdődik meg a fejlesztés.

Ezenfelül a Free Radical Design alapító stúdiót is átalakították a fejlesztés érdekében, illetve David Doak és Steve Ellis, az eredeti alkotók is megerősítették , hogy részt vesznek a gyártásban.A TimeSplitters egy legendás konzolos FPS, amelyet először 2000-ben adtak ki. Sok közös vonása volt a Goldeneye 007-tel és a Perfect Darkkal, ami főképp annak is köszönhető, mert Doak keze benne volt ezekben is. Az utolsó hivatalos TimeSplitters játék 2005-ben jelent meg, bár a TimeSplitters Rewind nevű rajongói projekt még mindig fejlesztés alatt áll.Ami az új, negyedik részt illeti, nem sokat tudni róla. A Free Radical Design jelenleg a stúdió építésére összpontosít, amelynek székhelye Nottinghamben lesz - akárcsak korábban, mielőtt eredetileg 2014-ben bezárták.