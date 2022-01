Hivatalos: készül a Twisted Metal tévésorozat

A Sony a CES 2022-es keynote-ján hozta nyilvánosságra a hírt, hogy a Twisted Metal alapján egy új tévésorozat készül, így 10 év óta először fordul elő, hogy a Twisted Metalhoz kapcsolódóan bármin is dolgoznak.

Sony confirms it is working on a TWISTED METAL series. pic.twitter.com/PPN1jSxcDN — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 5, 2022

A játékhoz készülő tévésorozatról szóló hírek mindig is felröppentek, még 2019-ben, amikor a Sony Pictures vezérigazgatója, Tony Vinciquerra egy kérdezz-felelekben megerősítette, hogyA sorozat gyártásáról a bejelentésen kívül nem sok minden derült ki, de érdekes látni, hogy a Sony és a PlayStation aktívan zöld utat ad a különböző PlayStation-franchise-okra épülő különböző műsoroknak és tévésorozatoknak, mivel az Uncharted hamarosan élőszereplős filmet kap, az HBO-nál pedig egy The Last of Us tévésorozat van fejlesztés alatt.