Hivatalos: készül a második szezon az Arcane-ből!

A League of Legends animációs sorozata, az Arcane visszatér a második évaddal a Netflixen - a bejelentés a sorozat első évadának szombati fináléja után érkezett, és egy teaserrel egy rövid betekintést engedett a második évad történetébe.

A teaser alapján úgy tűnik, hogy Vi és Caitlyn is visszatér a következő évadban, és a történet középpontjában Jinx levadászása áll majd.A klip azt is megerősíti, hogy mindhárom karakter megtartja eredeti szinkronszínészeit az erdeti angol szinkronban, így ismét Hailee Steinfeld (Vi), Katie Leung (Caitlyn) és Ella Purnell (Jinx) szinkronizál a következő évadban is.Várhatóan a magyar szinkronban is megmaradnak a jól ismert orgánumok. Egyelőre még nem tudni, mikor érkezhet a következő Arcane szezon!

