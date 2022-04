Hivatalos: júniusban tart E3-szerű eseményt az Xbox és a Bethesda

A Microsoft bejelentette, hogy a következő Xbox és Bethesda Games Showcase június 12-én lesz - a YouTube-on, a Twitch-en, a Facebookon és több mint 30 nyelven élőben fogják közvetíteni a rendezvényt

A további részletek még nem ismertek, de a show az Xbox Game Studios, a Bethesda és a világ minden tájáról érkező partnereik címeire fog összpontosítani. Emellett szó lesz a Game Pass-hoz az Xbox konzolokon és PC-n megjelenő közelgő címekről is.A VentureBeat munkatársa, Jeff Grubb először a júniusi bemutatóról számolt be, azt állítva, hogy ez egy "E3-stílusú" esemény lesz. Ami a leleplezéseket illeti, a Bethesda Game Studios Todd Howardja hivatalosan is megerősítette a Starfield nyári bemutatóját. Az Xbox Game Pass Family Planről szóló pletykák is keringenek, így talán láthatunk egy rendes leleplezést és megjelenési dátum bejelentést.