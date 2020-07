Hivatalos: július 23-án lesz a Microsoft Xbox Series X eseménye

Beigazolódtak a korábbi pletykák a Microsoft eseményével kapcsolatosan, amelyen az Xbox Series X címeiket fogják mutogatni, lévén július 23-ára rebesgették , most pedig a redmondiak meg is erősítették ennek valódiságát.

Az időpont viszont ezúttal jóval barátibb lesz, mint a Sony eventnél, lévén helyi idő szerint. Egyelőre több részletet még nem osztott meg a stúdió, és szinte biztosak is vagyunk benne, hogy hallgatagságba burkolóznak az eventig.Hogy mit várhatunk? Halo Infinite-et és Assassin's Creed Valhalla bemutatót egészen biztosan, viszont megannyi meglepetésben is reménykedik. Talán a Playground Games is bejelenti végre a Fable-játékát, no meg persze kíváncsian várjuk, mit villant a The Initiative néven futó all-star gárda.