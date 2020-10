Hivatalos: jön Rambo a Mortal Kombat 11-be, be lett jelentve az Ultimate Edition is!

Nagy dolgokat leplezett ma le a Ed Boon és úgy általánosságban a Netherrealm csapata, a korábbi pletykák pedig végül igaznak bizonyultak, hiszen DLC karakterként kerül be a gárdába Rambo - igen, jól olvastad, érkezik Rambo a harcosok közé.

Mindez a Mortal Kombat 11 : Ultimate Edition keretein belül esedékes, ami november 17-én fog a tervek szerint berobogni. A játék mindenféle változata megjelenik újgenerációs konzolokra is, illetve akiknek már megvan a szoftver, azok bérmentve frissíthetnek next-genre is majd.4K dinamikus felbontást, feljebb csavart vizualitást, gyorsabb töltési időket hoz az Ultimate Edition, illetve minden módon keresztül elérhetővé válik a cross-play - akár a mostani generációs és az újgenerációs platformok között is.A Kombat Pack 2 részeként nemcsak a Sylvester Stallonéról mintázott Rambo robog be a csapatba, hanem. Azt említettük már, hogy Rambót tényleg maga Stallone szinkronizálja?Íme a trailer:

