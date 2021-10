Hivatalos: jön PC-re a 2018-as God of War!

Ha van derült égből villámcsapásként érkező hír, akkor ez az: a Sony gyakorlatilag a semmiből jelentette be, hogy érkezik a God of War PC-re, sőt mi több, már nem is kell rá sokat várnunk.

A Sony egy trailer formájában tette közzé az információt, hogy készülnek leszállítani Kratos 2018-as kalandját a PC-s tábor számára, és kapásból egy premierdátummal is megörvendeztettek minket. A fáma úgy szól, hogy, ha minden a tervek szerint alakul.Korábban többször is felmerült pletyka gyanánt, hogy jön PC-re a God of War, de azért nem merült fel ez annyiszor, hogy azt tudjuk mondani, hogy borítékolható a dolog. Most azonban itt vannak előttünk a hivatalos tények, úgyhogy lehet örömködni!

Nézd nagyban ezt a videót!