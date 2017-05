Hivatalos: jön az Overwatch évfordulós eventje és a GOTY kiadás

A Blizzard az éjszakai órákban minden korábban kiszivárgott Overwatch pletykát megerősített, aminek köszönhetően kiderült, hogy az immáron 30 milliós felhasználói bázissal rendelkező alkotáshoz valóban érkezik az évfordulós event.

Az Overwatch Anniversary névre keresztelt esemény, a középpontjában az elmúlt egy év ünneplésével, rengeteg új skinnel, hanggal és feloldható extrák sokaságával.Az event mellett a Blizzard megerősítette, hogy a korábbi híreknek megfelelően, ami PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megjelenik majd, méghozzá 10 extra Loot Box mellett - benne véletlenszerű tárgyak garmadájával -, egy halom hős skinnel, de feloldhatjuk általa Mercy szárnyait a Diablo 3-ban, Tracert a Heroes of the Storm-ban, Baby Winston Pet-et a World of Warcraft-ban, de kapunk Overwatch -témájú kártyacsomagot a Hearthstone-ba, sőt mellettük a játékhoz illeszkedő kártyahátsó is vár ránk.A Blizzard ezen felül összedobott még egy köszönetnyilvánító trailert is az Overwatch hőseinek az évforduló alkalmából, de szintén ehhez köthetően bejelentették, hogy, mindhárom platformon.

