Hivatalos: jön az Alan Wake Remastered!

Nem is olyan régen még csak pletyka szintjén merült fel, hogy jön az Alan Wake Remastered , most azonban hivatalosan is megerősítette a Remedy a tényt, hogy elhozzák modernizálva az alkotást.

PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox Series S / X-re fogják kiadni a remastert, ami az alapjátékon túl tartalmazni fogja a két expanziót is, a The Signalt és a The Watert. Azontúl, hogy valamikor ősszel debütál a játék, és hogy 4K felbontást fog tudni, egyelőre nincs információnk.Emellett fejlesztői kommentárral is felvértezik az újrakiadást, melyben a kreatív direktor, Sam Lake fog izgalmas érdekességeket duruzsolni a fülünkbe, miközben ismételten átéljük Alan Wake jól ismert, misztikus kalandját.