Hivatalos: jön a The Division 2!

A Ubisoft ma délután minden különösebb előjel nélkül bejelentette, hogy igazak voltak azok a korábbi pletykák, amelyek egy esetleges The Division folytatásról értekeztek, lévén a Massive Entertainment valóban nekilátott a munkálatoknak.

Mint megtudtuk, a The Division 2 cím alatt érkező második részen a svédek mellett a Ubisoft Annecy, a Redstorm, a Reflections, a Ubisoft Bucharest, a Ubisoft Sofia és a Ubisoft Shanghai is segíti a munkát, de bővebb részleteket még nem tudtunk meg róla, csak annyit, hogy a küllemért a Snowdrop Engine továbbfejlesztett változata felel majd,Mielőtt az első rész kedvelői sikítófrászt kapnának, a Ubisoft bejelentette, hogy egy kis csapat továbbra is az első The Division támogatásával foglalkozik, ezáltal azt sem hagyják annyiban, két nagyobb frissítés és az Xbox One X támogatás még garantáltan befuthat hozzá, a többit pedig majd meglátják.