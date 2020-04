Hivatalos: jön a Saints Row: The Third Remastered

A napokban felbukkant Saints Row: The Third Remastered híre valósnak bizonyult, hiszen máris berobogott a hivatalos bejelentés a Volition játékának felújított változata kapcsán, ráadásképp kapásból egy trailer formájában ismerkedhetünk a projekttel.

Május 22-én szállingózik be közénk az újrakevert alkotás, természetesen PC, PS4 és Xbox One platformokra, a bejelentésként szolgáló előzetes pedig megfelelő módon prezentálja is számunkra, hogy milyen aspektusaiban turbózták fel a széria legjobbjának tartott epizódot.Mit sem érne az egész, ha nem pakolnák mellé az összes DLC-t is, de szerencsére. Titkon azért reméljük, hogy az első két rész is erre a sorsra juthat, hiszen bár anno előszeretettel sütötte mindenki rá a sorozatra, hogy "GTA-klón", de azért valljuk be, a kezdeti epizódoknak is volt egy egyedi hangulata.

