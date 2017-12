Hivatalos: jön a Predator a Ghost Recon Wildlands-ba!

A jól ismert filmes szörnyeteg egy speciális event részeként érkezik, méghozzá már holnap, és egészen január elejéig próbálhatják ki az érdeklődők, akik csapatosan szembeszállhatnak a fenevaddal szemben, ha pedig sikerül legyőzniük, exkluzív tárgyakhoz férhetnek hozzá, többek között például a Predator maszkjához.Az eventtel együtt a játékosok megvásárolhatják továbbá a Predator Pack-kot is, ami 15 új kosztümizációs tárgyat tartogat a rajongóknak, melyek egytől-egyig az eredeti mozifilm származnak, és találhatunk köztük fegyvereket is. Ha alaposan felkészülnél a holnap induló eseményre, itt egy mozgókép is hozzá:

