Hivatalos: jön a Kingdom Hearts 4!

Derült égből villámcsapásként leplezték le a Kingdom Hearts 4-et a franchise huszadik évfordulós eseményén, és bár a platformjait vagy megjelenési dátumát/ablakát nem fedték fel, kaptunk egy pillantást Sora-ra Quadratum új világába, egy gyors pillantást a játékmenetre, és egy befejező tease-t Donalddal és Goofyval.

A kapott felvételek olyan művészeti stílust mutatnak, amely nagyon hasonlít az előző játékokra, de ezúttal sokkal realisztikusabbnak tűnik. A Square Enix azt is megerősítette, hogy a játék "korai fejlesztési fázisban" van, így a várakozás kemény lehet.A trailer azzal kezdődik, hogy ez a "Lost Master Arc", a narráció pedig azt mondja, hogy "ha nem ez a befejezés az, amire vágytál - ha kétségbeesést hoz neked -, akkor hagyd el ezt a világot egy másikért".A felvételek egy erdőben kezdődnek, majd átváltanak egy nagyvárosba. Sora is látható, amint egy lakásban ébred, majd bemutatkozik Strelitzia, egy karakter, aki először a Kingdom Hearts Union ?-ben tűnik fel.A játékmenetet bemutató gyors ugratásban láthatjuk, ahogy Sora és ikonikus kulcspengéje az égen repül, épületekre mászik, a falakon szörfözik, sőt, a fegyverét afféle csáklyaként is használja.

