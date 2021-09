Hivatalos: jön a Destroy All Humans! 2 - Reprobed

A THQ Nordic hivatalos keretek között lerántotta a leplet a Destroy All Humans! 2 - Reprobed című remake-ről, amelyet nemrégiben már kiszivárogtatott a Sony, azonban most meg is lett erősítve.

A stúdió elmondása szerint az alapoktól húzták újra az űrlényes kaland második felvonását, melyet a Black Forest Games az Unreal Engine 4 játékmotor segítségével készített el., úgyhogy a minőség gyakorlatilag már most garantálható.Jelen állás szerint nem túl sok infó áll rendelkezésre: annyit tudunk, hogy PC-re, PS5-re és Xbox Series S / X-re jön, de azt már nem, hogy konkrétan mikor. Ezenfelül az is biztos, hogy az osztott képernyős kooperatív mód is vissza fog térni, bár remélhetőleg most már nem lesz korlátozás abban, hogy milyen messze lehet egymástól a két játékos.