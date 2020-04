Hivatalos: jön a Crysis Remastered

A korábbi pletykák beigazolódtak, tényleg érkezik a Crysis első részének felújított variánsa, avagy a Crysis Remastered, amely modern konzolokra fogja elhozni az egykoron mérföldkőnek számító élményt.

PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, sőt még Nintendo Switch-re is meg fog jelenni a játék, ami a felhúzott grafikán túl ray-tracinget is hozni fog PC-n. Konzolon vélhetően az FPS-szám felturbózására is apellálhatunk, viszont ezenfelül nincs több információnk jelen pillanatban.Bár örvendetes, hogy a Nintendo hibridmasináján is tiszteletét teszi az alkotás, ellenben már most, mindössze egy tisztes iparos felújítást fogunk kapni.