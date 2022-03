Hivatalos: itt a Sony válasza a Game Pass-re, itt az újragondolt PS Plus!

Most már hivatalos, a Sony bemutatta a PS Plus Essentials, PS Plus Extra és PS Plus Premium háromszintű előfizetési szolgáltatást, amely a vállalat válasza az Xbox Game Passra - korábban ugyebár ezt pletykálták Spartacus néven.

szolgáltatás alapszintje, ahavi 8,99 euróba (kb. 3300 forint), vagy 24,99 euróba (kb. 9200 forint) három hónapra, illetve 59,99 euróba (kb. 22 ezer forint) kerül évente), és gyakorlatilag megegyezik a PS Plus szolgáltatással.A következő a, amitartalmazza a PlayStation Plus összes előnyét, valamint egy 400 PS4 és PS5 játékból álló, a konzolokra letölthető könyvtárat. Az olyan kiemelkedő PlayStation-játékok, mint a Pókember, a Pókember: Miles Morales, a God of War, a Returnal, a Mortal Kombat 11 és a Death Stranding ennek a szintnek a részeként lesznek elérhetőek (jelenleg a PlayStation Now-hoz hasonlóan).Érdemes megjegyezni, hogy a szolgáltatás részeként - az Xbox-szal ellentétben - az első napon nem kerülnek fel Sony-játékok a szolgáltatás részeként, ehelyett valamikor a kezdeti megjelenési ablakok után kapjuk meg a szolgáltatásban az első féltől származó játékokat.Végül pedig ott van a- ez a szint tartalmazza a fentieket, emellett klasszikus játékokkal bővül a PS1, PS2 és PSP korongokról, időkorlátos játékpróbákkal és PS3/PS4 játékstreaminggel.Ennek a szolgáltatásnak az ára: 16,99 euró (kb. 6300 forint) havonta, 49,99 euró (kb. 18 399 forint) három hónapra, vagy 119,99 euró (kb. 44 ezer forint) évente. A Sony megjegyzi, hogy a retró játékok letöltésére vagy streamelésére is lehetőség lesz a csomag részeként.Fontos azonban, hogy nálunk Premium helyett PS+ Deluxe lesz a csomag neve, és mivel nálunk nincs PS Now szolgáltatás, ezért olcsóbban kapjuk meg a pakkot. Persze a PS3-as alkotásokhoz így nem férhetünk hozzá.