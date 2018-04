Hivatalos: itt a GTA 5 Premium Online Edition!

Igazak voltak azok a korábbi pletykák, melyek szerint a Rockstar egy újabb formában is megjelenteti a GTA 5-öt, a kérdéses alkotásból ugyanis jön, pontosabban már meg is jött egy Premium Online Edition nevű kiadás.

A kérdéses csomaggal leginkább azoknak próbálnak kedvezni a készítők, akik vagy nem vették még meg a játékot, vagy csak elvesztek a DLC csomagok tengerében, és képtelenek utólag pótolni őket, lévén, még a Criminal Enterprise Starter Pack is, amivel rögtön milliomossá válhatunk a GTA Online keretein belül. Grand Theft Auto V Premium Online Edition konzolokra a nagy külföldi webáruházakból már most elérhető lemezen, de kijött természetesen digitális formában is, sőt mi több, PC-re kizárólag utóbbiban lesz kapható pár napon belül.