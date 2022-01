Hivatalos információk jöttek a PlayStation VR2-ről, bejelentve a Horizon Call of the Wild című VR-játék

Nemrég, a CES 2022-n a Sony hivatalosan is bejelentette a PlayStation VR2-t, mint az új virtuális valóság headsetjének nevét - bár magát a headsetet még nem láthatjuk, a specifikációk és a részletek már kiderültek.

, a hardver és a specifikációk terén is fejlesztéseket ígér. Támogatja majd a 4K és a HDR felbontást, a headset pedig OLED képernyővel büszkélkedhet, szemenként 2000×2040-es felbontással és 90/120Hz-es frissítési frekvenciával.Megerősítették továbbá a 110 fokos FoV-ot, a foveated renderelést, az inside-out követést a headsetbe ágyazott integrált kamerákon keresztül, valamint a szemkövetést. Egy másik funkció, amit a Sony megerősített, a headsetben lévő visszajelzés egyetlen rezgőmotor segítségével, amely intelligens tapintási elemet ad hozzá, ezzel közelebb hozva a játékosokat a játékélményhez.Az új PSVR2 kontrollerek, amelyeket először 2021 márciusában mutattak be, szintén új részleteket kaptak. Hivatalosan, és a Sony azt ígéri, hogy a szemkövetéssel, a headsetben lévő rezgés-visszajelzéssel, a 3D-s hanggal és a Sense kontrollerek funkcióival a PSVR2 "hihetetlenül mély érzést fog kelteni az elmélyülésben".A PSVR2 megjelenési dátumának árával kapcsolatos részleteket még nem erősítették meg. Közben a Sony, amelyet a Guerrilla és a Firesprite Games közösen fejleszt, kizárólag PSVR2-re.A játékról egyelőre kevés a részlet, de a leírás szerint egy egyedülálló új Horizon-élmény lesz, amelyet az alapoktól kezdve építettek fel, hogy teljes mértékben kihasználja a PlayStation VR2 headset hardveres képességeit és a PSVR2 Sense kontroller által nyújtott összes fejlesztést.A játékosok egy teljesen új karakterrel játszanak majd, bár ismerős arcok - köztük a sorozat főszereplője, Aloy - is felbukkannak majd, néhány új karakterrel együtt.

Nézd nagyban ezt a videót!