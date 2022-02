Hivatalos: idén jön a Call of Duty: Warzone 2 és a Modern Warfare 2

Az Activision nemrég egy frissítést tett közzé a Call of Duty hivatalos weboldalán, amelyben a cég rövid bepillantást engedett abba, hogy milyen lesz 2022-ben a sorozat, és bizony bejelentettek néhány leakelt tartalmat.

Miután korábban megerősítették, hogy az idei Call of Duty-játékot az Infinity Ward fejleszti, az Activision most megírta , hogy a kiszivárgott információkhoz hűen a 2019-es Modern Warfare közvetlen folytatása lesz. Mindeközben a vállalat azt is megerősíti, hogy "egy új Warzone-élmény" is készül, amely szintén szerepelt a legutóbbi kiszivárogtatásokban.Mindkét új szoftvert az alapoktól kezdve húzzák fel, és mindkettő egy új motorra épül. Az Activision szerint a Warzone folytatása, egy teljesen új pályával, valamint egy új sandbox móddal.Érdekességként azt is megemlítették, hogy míg az eredeti Warzone vezető fejlesztője a Raven Software, addig az utód fejlesztését az Infinity Ward vezeti. Mindkettő még idén debütál.