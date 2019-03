Az Electronic Arts és a DICE minden reménysége a Firestormban van a Battlefield V kapcsán, lévén eme battle royale móddal újra megdobhatják az alkotás sikerét, így igyekeznek minél jobban marketingelni ezt az újdonságot.

Ezúttal egy gameplay trailert kapott a módozat, ami bemutatja a Firestorm különféle aspektusait, mint mondjuk a rombolható környezetet, a játékmenet járművekkel való megbolondítását,A Firestorm jövő hét hétfőn kerül be a Battlefield V -be egy ingyenes update-tel, egészen pontosan március 25-én, de előtte mindenképp vedd magad is szemügyre, hogy mire számíthatsz majd:

