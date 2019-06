Hivatalos: free-to-play játékként folytatja útját a Destiny 2

Bár idő előtt kiszivárgott, hogy a Destiny 2 teljes mértékben ingyenes játékként folytathatja, most a Bungie részéről megérkezett a megerősítés, miszerint az alapjáték innentől free-to-play modellben tengeti tovább mindennapjait.

Az első és egyik legfontosabb adalék:, illetve a Stadián is tiszteletét teszi, hovatovább a szolgáltatás egyik legnagyobb zászlóshajója lesz. Ha a Battle.neten megvettél minden DLC-t a Destiny 2 -höz, aggodalomra semmi ok, a Steamen is megmaradnak a kiegészítők. Az ingyenes variáns a Destiny 2 : New Light nevet viseli, és ugyanazon a napon debütál, amikor a Shadowkeep kiegészítő is.Jön a cross-save funkció is, azaz egy karaktert tengethetünk minden platformon, még PS4-en is!, és nem kellenek hozzá a korábbi expanziók. Valóban visszatérünk az első rész után a Holdra, tehát nosztalgiázhatunk majd egy keveset. Még friss raidet is hoz a Shadowkeep, a Black Gardent, mostanra pedig eltörölték az exkluzív kontent fogalmát, azaz minden platformra ugyanazok a tartalmak jönnek, ergo mindenki megkapja a vadonatúj Exotic fegyvereket, köztük egy íjat is - már persze ha kifarmoljuk.Tulajdonképpen eddig csupa jó hír érkezett, miután a fejlesztőbrigád szakított az Activisionnel, így remélhetőleg valóban egy új éra indul a játék történetében, lévén most már egy ízig-vérig MMO-szerű üzleti modellt kapott a Destiny 2 . Most pedig lessük meg a Shadowkeep kiegészítőhöz tartozó előzetest:

Nézd nagyban ezt a videót!