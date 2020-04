Hivatalos: ez lesz az Xbox Series X logója

Minden téren beújít a Microsoft az új generációra, legyen szó egy szokatlan konzolnévről, egy finoman szólva is érdekes konzoldizájnról, illetve magát a logót is cserélik, amely bár megtartja elődei sajátosságait, mégis frissít a formulán.





Korábban már láthattunk sok helyen a borítóképen szemügyre vételezhető, meglehetősen minimalista kis ikont, azonban most vált hivatalossá a dolog, köszönhetően annak, hogyHatározottan szakít az eddigi recepttel, miszerint egy körben elhelyezkedik egy X ábra, viszont az oldalt csüngő "Series" felirat gondoskodik róla, hogy mindenki pontosan tudja, miről is van szó, ha meglátja. Alant láthatjátok azt is, milyen a fekete alapon fehér ikon. Nektek hogy tetszik a dizájn?