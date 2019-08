Hivatalos: érkezik Spawn, a Terminátor és Joker a Mortal Kombat 11-be

Idejét sem tudjuk már, mióta érkeznek a pletykák Spawnnal, a Terminátorral és Jokerrel kapcsolatban a Mortal Kombat 11 DLC-s karaktereinek vonatkozásában, konkrétan egy nyílt titok volt az érkezésük.

A Kombat Pack csomag részeként Nightwolf és Shang Tsung oldalán fog beszállni a buliba az imént említett triumvirátus, ráadásképp még megjelenési dátumot is kaptunk hozzájuk: a Terminátor kezdi a sort október 8-án, Joker január 28-án robog be, végül pedig Spawn március 17-én jön.Mellettük Sindel is csatlakozik, az ő megjelenés november 26-ára várható. Az egész leleplezést a NetherRealm még egy jópofa trailerrel is megfűszerezte, így nem is szaporítanánk a szót, lessétek meg ti is: