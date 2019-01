Hivatalos: érkezik a Hitman HD Enhanced Collection!

Emlékeztek még arra, amikor csak pletyka szintjén merült fel , hogy esetlegesen újra kiadhatják a Hitman: Blood Money és Hitman: Absolution játékokat a mostani generációs konzolokra? Nos, most megérkezett a hivatalos megerősítés is.

Az IO Interactive leleplezte a Hitman HD Enhanced Collection néven futó kis pakkot, mely a két említett játék 4K-ra felturbózott kiadását tartalmazza, január 11-én pedig már meg is jelenik PS4-re és Xbox One-ra, viszontAz ígéret szerint 4K mellett a 60 FPS-t is tartja mindkét játék, illetve a változtatások között megemlítik, hogy az irányítást is csiszolgatták, ennek értelmében egy sokkalta élvezhetőbb élményt kínál majd a 47-es ügynök vezérlése, de természetesen a grafikán is javítgattak itt-ott.