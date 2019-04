Hivatalos: Epic Store-exkluzív lesz a Borderlands 3, de nem sokáig

Ahogyan azt megígértek, a mai nap során a Gearbox megosztott pár friss részletet a Borderlands 3 -mal kapcsolatban, sőt melléjük még egy friss trailer is dukált, ami természetesen ismét hangulatosra sikeredett.

Első körben bemutatták a négy új Vault Huntert. Itt van nekünk Moze, aki a Gunner kasztot képviseli, a képessége pedig, hogy le tud hívni egy bitang nagy robotot, amibe belehuppanva máris darálhatja az ellent. Ezúttal is van Siren, nevezetesen Amara, aki gyakorlatilag a megidézett karokkal tud bárkit halálra püfölni.FL4K a Beastmaster, aki - ahogyan az a nevéből is adódik - különféle bestiák kontrollálására képes, kvázi egy bábmester. Végül, de nem utolsó sorban, Zane az Operative, aki a különféle harci kütyük használatában jártas. A főellenségek a már korábban is látott Calypso ikrek lesznek. Hab a tortán:Ezenfelül kiszivárgott a borítókép, megtudtuk, hogy valóban szeptember 13-án jön a szoftver, és persze megerősítést nyert, hogy a Borderlands 3 Epic Store-exkluzív lesz, viszont. A Gearboxos srácok május 1-re ígérik az első valódi gameplay anyagot.

