Hivatalos: egy csipetnyi Borderlands érkezett a Fortnite-ba a legújabb frissítéssel

Igazak voltak azok a korábbi hírek, melyek szerint a Borderlands 3 közelgő megjelenésének alkalmából egy crossover event indulhat útnak a Fortnite világában, lévén az Epic Games tegnap este hivatalosan is elismerte a dolgot.

Ennek köszönhetően kiderült, hogy az ismert battle royale keretein belül lehetőségünk nyílik átvenni az irányítást Psycho karaktere felett - méghozzá a hátán hordott Claptrap társaságában -, sőt mi több, hozzá kapcsolódóan még egy rakás exkluzív loot is érkezett hozzánk. Fortnite X Mayhem névre hallgató esemény már elindult, és, az elhangzottakon felül pedig még egy Pandora ihletésű zónát is megtalálhatunk benne egy rövid ideig. Ha ismerkednél vele, az alábbiakban egy kedvcsináló is hozzá: