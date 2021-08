Hivatalos: decemberben jelenik meg a Halo Infinite

A korai pletykákat végül a Microsoft és a 343 Industries megerősítette a gamescom 2021 keretein belül, miszerint a várva várt Halo Infinite valóban idén jelenik meg, és a rebesgetett decemberi hónap is végül igaznak bizonyult.

Azontúl, hogy a csapat elárulta a végleges premierdátumot (már persze, ha nem halasztják...), prezentáltak egy vadonatúj kedvcsinálót is a játékhoz, mely az első szezon nyitóvideójaként szolgál. Az első évad ugyebár Heroes of Reach cím alatt fut, és már a multiplayer köré is építenek némi történetet, hogy ne csak vakon lövöldözzünk.Az alábbiakban tekinthetitek meg a szóban forgó trailert, mely ismételten elgondolkoztat minket, hogy vajon miért nem készült még nagy költségvetésű film a Halo-univerzum alapján. Sebaj, legalább jön a Halo Infinite , méghozzá 2021. december 8-án PC-re, Xbox One-ra és Xbox Series S / X-re.

