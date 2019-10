Hivatalos: bejelentették és már meg is jelent a Postal 4: No Regerts!

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy negyedik részt kap a legendás Postal-széria, ennek értelmében pedig ismét nekiállhatunk randalírozni a mára már ikonikussá vált Postal Dude-dal.

Sőt mi több, a Running With Scissors munkatársai nem aprózták el a Postal 4: No Regerts címen futó szoftver kapcsán, lévén alapból egy nagyon közeli időpontot tűztek ki megjelenésként (október 21-e), azonban már most is nyúzható az alkotás, hiszen korai hozzáférésű állapotban be lehet azon nyomban zsákolni.Mindössze 15,11 eurót kérnek érte, ami körülbelül 5 ezer forintot jelent, majd október 21-étől körülbelül 6 ezer forintért lesz bezsákolható. Ha szeretnéd látni, miként fest a gyakorlatban a legendás sorozat friss epizódja, ne habozz, azon nyomban szegezd a tekinteted az alábbi kedvcsinálóra:

